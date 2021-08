Complicato intervento di soccorso sul Dente del Gigante - VIDEO

Soccorso Alpino Valdostano e Sagf al lavoro per recuperare due alpinisti in difficoltà

Il Soccorso alpino valdostano è impegnato questa sera in un intervento di recupero di due alpinisti sul Dente del Gigante.

I due si sono trovati in difficoltà durante la fase di discesa e hanno chiesto aiuto. L'intervento dell'elicottero è però complicato dalle forti raffiche di vento e dalle nubi in quota che rendono per il momento impossibile avvicinarsi.

Anche sul lato francese le condizioni meteo impediscono all'elicottero di intervenire nell'area.

I tecnici del Sav insieme ai finanzieri del Sagf stanno provando a raggiungere via terra i due alpinisti per capire le loro condizioni e valutare meglio le opzioni di recupero.



M.C.

(immagine d'archivio)