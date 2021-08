Escursionista trovato senza vita a Courmayeur

La vittima è un genovese. Risultava disperso da giovedì

Un turista di 72 anni è stato trovato morto a Courmayeur. Massimiliano Callori di Vignale, di Genova, risultava disperso dallo scorso giovedì nella zona della Val Sapin.

Il corpo senza vita è stato avvistato dal personale del Soccorso alpino valdostano e dai vigili del fuoco durante un sorvolo in elicottero dell'area. Si trovava in un sentiero in una zona boschiva.

M.C.