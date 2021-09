66enne trovato morto a Brusson: era uscito in cerca di funghi

L'uomo è deceduto cadendo in un dirupo

Il corpo senza vita di un uomo di 66 anni, Angelo Tosi, è stato trovato dai vigili del fuoco nei boschi di Brusson. Si trovava in un dirupo e aveva ferite alla testa dovute alla caduta accidentale.

L'uomo, in vacanza in Valle d'Aosta, era uscito in cerca di funghi nella zona sopra Graines. La compagna ha dato l'allarme in serata non avendo più sue notizie.

Vigili del fuoco, Soccorso alpino valdostano, Soccorso alpino della Guardia di finanza hanno partecipato alle ricerche.

M.C.