Aostano muore in un incidente in moto in Val di Susa

Paolo Castiglion, 61 anni, era volontario Cri e istruttore di Protezione civile

L'aostano Paolo Castiglion ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in Val di Susa. Castiglion si trovava in gita in moto quando ha sbandato ed è finito fuori strada per motivi in via di accertamento. È morto sul colpo e nulla hanno potuto faro gli operatori del 118 intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri.

Castiglion aveva 61 anni. Era conosciuto per il suo impegno come volontario della Croce Rossa valdostana e di istruttore di Protezione civile.

«Molto attivo durante l’intera emergenza pandemica, è ricordato dai suoi colleghi come persona sempre gentile e disponibile», dice il Comitato valdostano CRI in una nota di cordoglio a moglie, figli e parenti.

redazione

(immagine da Facebook)