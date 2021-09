Rumeno arrestato al Traforo del Monte Bianco

Nei suoi confronti il Tribunale di Milano aveva emesso un ordine di carcerazione

La polizia di frontiera ha effettuato un arresto nei confronti di un cittadino rumeno di 41 anni, D.V., destinatario di un ordine di carcerazione firmato dal Tribunale di Milano.

Nella giornata di domenica l'uomo è stato fermato dagli agenti per un controllo mentre guidava un'automobile in uscita dal territorio italiano. Dalle verifiche sulla sua identità è emerso che doveva scontare sei mesi per cumulo di pena. È stato quindi arrestato e portato in carcere a Brissogne.

M.C.