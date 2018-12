Cogne, incontro con la popolazione sul ponte di Chévril

Valutazione attuale: 0 / 5

Questa sera in municipio serata informativa sulle limitazioni al transito

COGNE. E' in programma questa sera a Cogne (ore 21 in municipio) un incontro informativo con la popolazione sulla situazione del ponte di Chévril, sulla strada regionale n. 47.

Nei giorni scorsi con un'apposita ordinanza che tiene conto della necessità di effettuare lavori urgenti di manutenzione straordinaria è stato vietato il transito sul ponte dei veicoli superiori alle 4,5 tonnellate ed è stato istituito un senso unico alternato con restringimento della carreggiata e limitazione della velocità.

In municipio è attiva un'Unità di crisi a cui rivolgersi per segnalare i disagi causati dalla situazione. E' possibile telefonare in orario di ufficio (centralino 0165 753800 - polizia locale 0165 753832) o inviare una email scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

