AYAS. Riunione straordinaria del consiglio comunale di Ayas oggi pomeriggio, alle ore 17.30. All'esame ci sono quattro varianti non sostanziali del Piano regolatore generale comunale e l'accordo di programma per l'adozione del piano di zona della Valle d'Aosta.

L'aula discuterà inoltre il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di messa in sicurezza del parcheggio pluripiano di Antagnod e una bozza di convenzione con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali per attività ricerche archeologiche e di catalogazione e progettazione a tutela del parimonio comunale.

In chiusura di seduta spazio al question tine ed alle comunicazioni del sindaco e della giunta comunale.







