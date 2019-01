A Courmayeur cinque mesi di sport, food, intrattenimento e tradizione

Valutazione attuale: 0 / 5

COURMAYEUR. L'Amministrazione comuinale di Courmayeur ha approvato il Winter at its peak, programma degli eventi elaborato dal CSC che la località valdostana proporrà fino dall'inizio del nuovo anno fino al 31 maggio 2019.

«Il programma eventi del periodo – dice l'assessore al Turismo, Ivan Parasacco - s'inserisce in linea di continuità con gli obiettivi della strategia turistica e con il piano di promozione e comunicazione. Punta sulla realizzazione di un palinsesto costante durante tutta la stagione, con la creazione di eventi afferenti alle quattro macro aree di Sport, Food, Intrattenimento e Tradizione, oltre che all'internazionalizzazione dell'offerta». Secondo Parasacco «il progetto mette al centro il territorio con le sue eccellenze naturalistiche, eno-gastronomiche e le sue tradizioni».

Tra i principali eventi ci sono la Cena tra le stelle, il Cheese Market e i Food Market, City ski championship, EA7 Sport Tour e tutti gli eventi della tradizione. Ad inizio aprile è in calendario una quattro giorni di grande intrattenimento con il concerto di Alessandra Amoroso e l’Unlimited Festival realizzato in collaborazione con Chamonix, con la quale sono state avviate buone comunicazioni alla luce di incontri avuti in questi mesi. Il weekend del 25 maggio, con l'arrivo della tappa del Giro d'Italia, conclude la serie di manifestazioni.







C.R.