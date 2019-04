Charvensod, apre una nuova casa dell'acqua

Valutazione attuale: 5 / 5

CHARVENSOD. Il 18 aprile a Charvensod sarà inaugurata la nuova Casa dell'acqua situata a Pont Suaz.

In occasione della nuova apertura i cittadini potranno rifornirsi gratuitamente per i primi giorni. Per una settimana infatti l'erogazione dell'acqua naturale o gassata sarà infatti a costo zero anziché a 5 centesimi di euro al litro. In seguito si potranno anche le tessere che diversi utenti hanno già acquistato in municipio e usato in altre Case dell'acqua.

redazione