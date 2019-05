Gressan aderisce al progetto Boudza-té sulla mobilità alternativa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

GRESSAN. Il Comune di Gressan ha aderito al progetto denominato "Boudza-té" sulla mobilità sostenibile che prevede l'erogazione di incentivi per coloro che abbandonano l'auto e i veicoli a motore usati per gli spostamenti tra casa e lavoro in favore della mobilità alternativa (spostamenti a piedi o in bicicletta).

Il progetto avrà inizio il 1° giugno e proseguirà fino a giovedì 31 ottobre 2019 e si rivolge a coloro che rispettano i requisiti dell'apposito regolamento.

Per avere maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Gressan contattando la biblioteca, anche telefonicamente o via posta elettronica, oppure visitando il sito internet istituzionale dell'ente.

redazione