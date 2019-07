Courmayeur ospita la scuola estiva per insegnanti dedicata ai cambiamenti climatici

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. Si svolgerà a Courmayeur nel mese di luglio il programma educativo sui cambiamenti climatici organizzato dalla Federazione Italiana Escursionismo e rivolto agli insegnanti.

L'iniziativa, programmata dal Comitato regionale piemontese dal 16 al 20 luglio, vedrà la partecipazione di un gruppo di circa 25/30 di docenti alla summer school "Ghiaccio Fragile - I cambiamenti climatici e la montagna, un ponte tra ricerca e scuola". La sede scelta è la caserma Fior di Roccia della Val Veny.

Questa summer school è al momento l’unica iniziativa di formazione in Italia dedicata ai cambiamenti climatici. In questo ambito sarà inoltre organizzata la conferenza che si svolgerà all'auditorium delle scuole elementari di Courmayeur giovedì 18 luglio alle ore 21. Nel corso della serata verrà proiettato il docufilm "B17 Mont Blanc - Missing aircraft in the glacier", del regista Erik Gillo dedicato alla vicenda del bombardiere disperso.





