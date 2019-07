Perloz, via libera al progetto del museo parrocchiale di Saint-Sauveur

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

PERLOZ. Custodirà una quarantina di oggetti tra sculture e opere preziose il museo parrocchiale che sorgerà nella chiesa di Saint-Sauveur, nel comune di Perloz. Il progetto da 218.245 euro è stato approvato dalla giunta regionale ed è strettamente collegato alla recente convenzione tra Regione e Diocesi di Aosta per salvaguardare i beni ecclesiastici a scopi anche turistici.

Il museo parrocchiale sarà allestito in un locale adiacente alla navata Sud della chiesa e conterrà gran parte delle opere d'arte sacra della parrocchia, in particolare quelle che ornano le numerose cappelle sul territorio. Vi troveranno posto ad esempio una Madonna con Bambino del XV secolo, un gruppo scultoreo di epoca seicentesca del Battesimo di Cristo e due pianete.

«La valorizzazione di alcuni "chef d'oeuvre" pone il museo tra i poli culturali di attrazione del paese e dell'intera vallata», dice l'assessore ai beni culturali Laurent Viérin, «permettendo al tempo stesso la tutela e la valorizzazione del patrimonio d'arte sacra unita all'integrità dei beni. Questo come altri interventi vengono effettuati per salvaguardare il prezioso patrimonio artistico e storico presente in molte chiese della Valle d'Aosta, considerando che la nostra regione è ricca di testimonianza di tipo religioso e l'allestimento di musei rientra nella volontà di mantenere inalterati i beni presenti in esse, favorendo un tipo di turismo religioso che può divenire un valore aggiunto per la nostra offerta turistica».

Elena Giovinazzo