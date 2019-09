Chamois, Fénis e Gressoney-Saint-Jean si sfidano per diventare il Borgo dei Borghi

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È iniziata l'edizione 2019 de "Il Borgo dei Borghi" che intende premiare la località italiana più amata. Sono 60 i borghi che concorrono al riconoscimento, tre per ogni regione.

Per la Valle d'Aosta la sfida è tra Chamois, uno dei comuni fra i più alti d'Italia e raggiungibile soltanto in funivia o a piedi; Fénis, conosciuto per il famoso castello medievale, ed infine Gressoney-Saint-Jean, caratteristica "isola" tedesca ai piedi del massiccio del Monte Rosa.

Le votazioni on line sono già aperte sul sito della Rai (rai.it/borgodeiborghi) e lo rimarranno fino al 17 ottobre. I 20 borghi finalisti, uno per regione, accederanno alla finalissima che sarà trasmessa in diretta su RaiTre domenica 20 ottobre alle 21.40.

C.R.