Quart, ok al finanziamento per la nuova scuola primaria del Villair

QUART. Arriverà in Consiglio Valle la prossima settimana il disegno di legge che finanzia la costruzione con ampliamento della nuova scuola primaria del Villair di Quart. Il testo ha ottenuto ieri il parere favorevole unanime della Commissione Affari Generali.

I lavori della nuova scuola sono già finanziati dal ministero dell'Istruzione in base al decreto sulla sicurezza degli edifici scolastici. L'intervento prevede un costo di 9,4 milioni di euro, di cui 1 milione necessario per una scuola temporanea in cui tenere le lezioni nel tempo necessario alla realizzazione del nuovo plesso e 6,6 milioni coperti dallo Stato.

Il disegno di legge che arriverà in Consiglio regionale nei prossimi giorni garantirà un finanziamento parallelo di 5.555.000 euro da erogare qualora il Comune di Quart non riuscisse a rispettare i tempi previsti dal ministero perdendo quindi il diritto al contributo statale.

E.G.