Valle d'Aosta, Censimento della popolazione Istat per 7.100 famiglie Pubblicato: Giovedì, 26 Settembre 2019 16:41

AOSTA. Più di settemila famiglie in Valle d'Aosta saranno coinvolte dal mese di ottobre nel censimento 2019 della popolazione programmato dall'Istat.

Secondo quanto anticipato dagli uffici regionali, la rilevazione interesserà un campione rappresentativo di quattordicimila residenti sparsi in 35 Comuni.

I tradizionali questionari cartacei sono stati mandati in soffitta e le famiglie campionate riceveranno una lettera per accedere ad un questionario da compilare on line oppure saranno contattate direttamente da un addetto con cui fissare l'appuntamento per una intervista a domicilio o presso il Comune di residenza.

L'adesione non è facoltativa: rispondere al Censimento è obbligatorio ed in caso di violazione scattano delle sanzioni amministrative.

I Comuni coinvolti dal Censimento 2019 sono: Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Chambave, Charvensod, Châtillon, Courmayeur, Donnas, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Introd, Issogne, La Salle, Morgex, Nus, Ollomont, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Christophe, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve.

