Cambio di gestione alla Conad di Sarre, nessun impatto sull'occupazione Pubblicato: Venerdì, 04 Ottobre 2019 16:06

AOSTA. Cambio di gestione alla Conad di Sarre: nei giorni scorsi il punto vendita di frazione Condemine è passato alla AV Pluda che si occupa anche di altri supermercati della stessa catena.

«Rimarrà il marchio Conad e a livello occupazionale nulla cambierà per le persone che già lavorano», spiega Alessandro Pluda della AV Pluda. Nessuno sconvolgimento dunque al di là di un cambio amministrativo, pertanto il supermercato continuerà a far parte del polo commerciale nato nella zona alle porte di Aosta.

Dal punto di vista degli affari «la situazione è positiva, siamo soddisfatti. La vicinanza con altri grandi negozi non sottrae mercato perché abbiamo tagli diversi», commenta Alessandro Pluda.

L'alta concentrazione di punti vendita di grandi dimensioni in poche centinaia di metri di strada statale influisce però sulla circolazione stradale. I dissuasori di velocità hanno ridotto il numero di incidenti, ma non l'intensità del traffico. «È prevista una nuova rotonda a La Grenade che però non inciderà sul traffico in questo tratto - commenta Pluda - e abbiamo proposto ad Anas, Regione e Comune di spostare quella rotonda più vicino alla nostra zona, in modo da agevolare gli automobilisti. La proposta è di agosto, al momento ancora non abbiamo ancora avuto risposta».







M.C.