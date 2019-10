Il ghiacciaio Planpincieux rallenta: spostamento di 20 cm Pubblicato: Mercoledì, 09 Ottobre 2019 16:00

COURMAYEUR. La Fondazione Montagna Sicura ha diffuso il nuovo bollettino che fotografa l'evoluzione nelle ultime 24 ore del ghiacciaio di Planpincieux, a Courmayeur.

Tutti i tre settori mostrano una decelerazione anche netta rispetto ai giorni scorsi per effetto anche delle temperature in diminuzione. In particolare il settore C si sposta di circa 20 centimetri al giorno e il settore A di 30 centimetri mentre il settore B, di 250.000 metri cubi stimati, si muove di 20 centimetri al giorno.

Il bollettino è preparato con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio dell'assessorato regionale delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica e con la consulenza del CNR.

C.R.