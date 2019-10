Ghiacciaio Planpincieux, la situazione si stabilizza Pubblicato: Mercoledì, 16 Ottobre 2019 08:32

COURMAYEUR. La situazione del ghiacciaio Planpincieux, a Courmayeur, si sta sempre più stabilizzando. Secondo gli ultimi dati disponibili la velocità di scivolamento si è ridotta e assestata da qualche giorno a circa 40 centimetri ogni 24 ore nel settore centrale (quello di 250.000 metri cubi stimati), a 35 centimetri nel settore più a monte ed a 55 centimetri nel settore frontale.

"La diminuzione e la stabilizzazione della velocità di spostamento del Ghiacciaio di Planpincieux ha indotti i tecnici a diradare la frequenza dell’emissione dei bollettini" realizzati da Fondazione Montagna Sicura con il supporto dei tecnici dell'assessorato regionale al territorio, si legge in una nota diffusa dalla presidenza della Regione.

Le ordinanze di protezione civile per la Val Ferret rimangono ancora in vigore. Il Comune ha stabilito di modificare gli orari di accesso alla strada comunale per adeguarsi alla riduzione delle ore di luce. Il transito è consentito alle categorie definite in ordinanza, con senso unico alternato di singoli veicoli, con monitoraggio in tempo reale, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, durante le seguenti finestre orarie: dalle 7,50 alle 9; dalle 12 alle 13,30 e dalle 17,30 alle 18,45.

Elena Giovinazzo