Ok alla nuova legge elettorale per i Comuni della Valle d'Aosta

AOSTA. La legge elettorale per i Comuni della Valle d'Aosta cambia ancora in vista del rinnovo dei consigli comunali del 2020. Il Consiglio regionale ha approvato ieri, 3 dicembre, il nuovo testo votandolo a larga maggioranza (28 voti a favore e 7 contrari da M5s, Adu-VdA e da Cognetta e Ferrero di Mouv').

Anche nei 42 Comuni con meno di 1.000 abitanti si torna così all'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco. Il primo cittadino inoltre potrà decidere se beneficiare o meno di indennità "commisurate alla responsabilità" che variano da 1.900 euro lordi dei Comuni più piccoli a 5.100 euro lordi per il Comune più grande, Aosta.

Per effetto della legge cambia la composizione dei Consigli comunali: il rapporto maggioranza / minoranza di 7 a 4 diventa di 8 a 3. Inoltre per la presentazione delle candidature la soglia di rappresentanza di genere passa dal 20 al 35 per cento.

Infine la legge introduce un meccanismo di rimescolamento delle schede votate prima dello scrutinio per dare maggiore trasparenza e segretezza al voto.

E.G.