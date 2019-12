Incontro pubblico a Pont-Saint-Martin sulla frana di Quincinetto Pubblicato: Lunedì, 09 Dicembre 2019 08:23

PONT-SAINT-MARTIN. Venerdì prossimo, 13 dicembre, nel salone polivalente del palazzetto dello sport di Pont-Saint-Martin si svolgerà un incontro pubblico sulla frana di Quincinetto.

Il presidente della Regione Antonio Fosson e l'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy incontreranno la popolazione per fare il punto della situazione sulla viabilità e sugli interventi di messa in sicurezza del traffico tra la Valle d'Aosta ed il Piemonte.

"La Frana di Quincinetto - assicurano Fosson e Bertschy - è un dossier sul quale il Governo regionale mantiene la massima attenzione. Il monitoraggio è costante e questo ci permette di ottenere, in tempo reale, dati sul movimento franoso di Quincinetto, consentendoci, qualora necessario, di attivare il piano di viabilità alternativa per continuare a garantire il traffico nazionale e internazionale in Valle d’Aosta".

