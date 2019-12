Nuove colonnine di ricarica per auto elettriche a Courmayeur Pubblicato: Martedì, 24 Dicembre 2019 09:16

COURMAYEUR. Nuove colonnine di ricarica per le automobili elettriche saranno installate a Courmayeur. La giunta comunale ha infatti approvato una convenzione con Be Charge Srl, società partner di CVA, per ampliare la rete delle postazioni a servizio dei veicoli elettrici.

L'atto prevede l'installazione di cinque punti di ricarica nel parcheggio di viale Monte Bianco, nel parcheggio ex piazzale Patinoire in località Dolonne (Area Palazzetto dello Sport), nel parcheggio del piazzale delle Funivie Val Veny ad Entrèves, nell’ex parcheggio Funivie Monte Bianco di loc. La Palud e, infine, nel parcheggio multipiano interrato di Piazzale Monte Bianco.

La convenzione - spiega il Comune di Courmayeur - si inserisce in un principio di sinergia con gli altri attori regionali e a sostegno di un sistema regionale di produzione e impiego di energia pulita interamente prodotta da fonti rinnovabili".

