Tariffa speciale al Tunnel Monte Bianco per i residenti in Valdigne





Siglato un accordo a beneficio dei residenti di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex e Pré-St-Didier

COURMAYEUR. Una tariffa speciale per i residenti in Valdigne che utilizzano il Traforo del Monte Bianco: l'iniziativa è in vigore da qualche giorno per effetto di un accordo firmato dall'Unité Valdigne Mont-Blanc per la parte italiana, dalla Communauté de Communes di Chamonix per la parte francese e dal gestore Geie-Tmb.

L'accordo prevede che ai residenti nei comuni di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex e Pré-Saint-Didier sia applicata la tariffa dell'abbonamento da 20 transiti a ciascuna corsa semplice lungo la galleria che unisce Italia e Francia. Per usufruire dello sconto è necessario richiedere on line la tessera "Carta residente Tmb" sul sito del traforo (tunnelmb.net) da presentare al pedaggio del traforo ad ogni transito.

«La proposta è rivolta a una popolazione transfrontaliera in cui non mancano i malumori per il traffico, soprattutto in certi periodi dell'anno. Per questo siamo molto soddisfatti di questa possibilità», dice Riccardo Bieller, presidente dell'Unité des communes Valdigne Mont-Blanc e sindaco di Pré-Saint-Didier.

redazione