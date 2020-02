Incontro a Fénis sull'ampliamento del Parco Mont Avic



Incontro di approfondimento su potenzialità e criticità del progetto di estendere l'area protetta FENIS. Domani sera, 6 febbraio, si svolgerà un incontro con i rappresentanti dei consigli comunali di Fénis e di Chambave sul progetto di raddoppio del Parco naturale Mont Avic. L'assessore all'ambiente Albert Chatrian e il presidente e direttore del parco Davide Bolognini presenteranno l'ipotesi di ampliamento dei confini dell'area protetta. La serata sarà un'occasione di dialogo e di confronto per verificare l'interesse a partecipare al progetto, per approfondire le potenzialità turistiche, per discutere le eventuali criticità, per chiarire i dubbi e per provare a definire i futuri confini. L'incontro si svolgerà alle ore 17.30 nella sala del consiglio comunale di Fénis. Parteciperanno anche il dirigente della Struttura regionale Biodiversità e aree protette Santa Tutino, Massimo Bocca e la dottoressa forestale Elena Pittana che ha raccolto i dati territoriali relativi all'area di studio. redazione