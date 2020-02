Rhêmes-Notre-Dame, il Comune mette all'asta una sauna



Le offerte sono possibili fino all'11 marzo RHEMES-NOTRE-DAME. Il Comune di Rhêmes-Notre-Dame ha pubblicato un avviso d'asta per la vendita di una sauna di sua proprietà. La sauna, indicata come nuova e funzionante, sarà venduta al miglior offerente. L'offerta minima è di 2.400 Euro e smontaggio e trasporto sono a carico dell'acquirente. Sono ammesse anche offerte al ribasso che l'Amministrazione comunale si riserva di valutare. Gli interessati hanno tempo fino alle ore 12 dell'11 marzo prossimo per presentare la domanda di partecipazione all'asta in plico chiuso e controfirmato. L'asta pubblica si terrà sempre l'11 marzo alle ore 15 in municipio. L'avviso è pubblicato anche sull'Albo pretorio on line comunale. redazione