Valtournenche approva il bilancio 2020/2022



Via libera anche al piano di alienazioni 2020

VALTOURNENCHE. Il consiglio comunale di Valtournenche, riunito il 12 febbraio, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno in corso che aggiunge ai terreni di Nivea Candidior quelli limitrofi all'area camper di Cervinia. Il valore è di 4,3 milioni di Euro. La riuscita dell'alienazione inciderà direttamente sul bilancio di previsione del triennio 2020/2022, anch'esso approvato dal Consiglio comunale, e che nel primo anno pareggia a quasi 17,8 milioni di euro. Diversi interventi programmati tra gli investimenti, presentati dall'assessore al bilancio, sono infatti vincolati all'alienazione del Pud. Tra questi rientrano la riqualificazione del centro di Valtournenche e di Breuil Cervinia, i lavori al palazzetto dello sport ed al centro congressi, la sistemazione del Cinéma des Guides, la realizzazione del collegamento tra Breuil-Cervinia e Cielo Alto, la valorizzazione di Maison Pompier ed anche la realizzazione dello studio per la circonvallazione di Valtournenche. Un altro investimento programmato riguarda la realizzazione di un piazzale dei camper. redazione