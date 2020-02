Turismo, aperte le iscrizioni al progetto formativo per l'Unité Grand-Paradis



Il corso è indirizzato agli agricoltori e agli operatori turistici e enogastronomici AOSTA. Sono aperte le iscrizioni al corso del progetto formativo e per lo sviluppo dei territori di montagna dedicato all'area dell'Unité Grand-Paradis che inizierà mercoledì 19 febbraio. Il corso è indirizzato agli agricoltori e a tutti gli operatori del territorio coinvolti nell'offerta turistica ed enogastronomica. Sono previste 50 ore suddivise in 14 lezioni su temi quali la valorizzare le ricchezze del territorio, come rendere la propria azienda più competitiva, come fare rete con gli altri operatori e come affrontare le sfide dell’innovazione. La didattica è strutturata in tre laboratori, con un approccio pratico e interattivo. Il primo verterà su come identificare luoghi, monumenti e aspetti del territorio da valorizzare; il secondo sarà dedicato a come costruire gli itinerari, quali argomenti proporre e quali tecnologie utilizzare; il terzo si focalizzerà sull'accoglienza, come ospitare i visitatori, quali prodotti proporre e come presentarli. Tra i docenti, anche Giovanna Ruo Berchera, studiosa delle tradizioni gastronomiche, autrice di libri e ospite di trasmissioni televisive. Le persone interessate possono iscriversi telefonando al CTI-Consorzio per le Tecnologie e l’Innovazione allo 0165/361640 oppure al 348/813813. Il progetto formativo, realizzato dall'assessorato regionale al turismo, prevede anche altri quattro corsi nei prossimi mesi per le aree Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Combin-Monte Emilius, Mont-Cervin-Evançon, Mont-Rose-Walser. redazione