Chiusura temporanea della strada regionale di Rhêmes



Il 5 marzo per lavori alla galleria Tache INTROD. La strada regionale n. 24 della Val di Rhêmes sarà chiusa al traffico per alcune ore il prossimo 5 marzo per lavori. Sono infatti programmate delle attività di monitoraggio strutturale lungo la calotta della gallerie "Tache", alla progressiva chilometrica 2+905, nel territorio comunale di Introd. Il traffico subirà due interruzioni, la prima dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e la seconda dalle ore 14.30 alle ore 17.15. redazione