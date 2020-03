Valsavarenche dice addio allo sci di discesa



Decisa la dismissione della seggiovia: troppo alte le spese VALSAVARENCHE. A Valsavarenche il Consiglio comunale ha deliberato l'addio allo sci di discesa: troppo alte le spese per mantenere gli impianti utilizzati da un numero esiguo di sciatori. La piccola stazione è fornita di una seggiovia a servizio di tre piste facili che sarà ora dismessa. Il Comune aveva commissionato un'analisi costi-benefici sull'impianto Tihe-Payel che ha confermato la presenza di spese di gestione decisamente superiori alle entrate. Economicamente dunque lo sci di discesa non è più sostenibile. La località valdostana si concentrerà d'ora in poi sulla pratica dello sci di fondo lungo le piste di Dégioz e gli anelli di Pont e sulle ciaspolate.