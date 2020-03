Valanghe, chiuse le strade regionali di Rhêmes e Valsavarenche



La strada regionale per Cogne riaperta in mattinata AOSTA. Le strade regionali di Rhêmes e della Valsavarenche sono chiuse da ieri sera per l'alto rischio di valanghe dovuto all'intensa nevicata delle scorse ore. In particolare la s.r. 23 della Valsavarenche risulta ancora chiusa dal dal km 21+300 (Eaux Rousses) fino alla località Le Pont. La strada per Cogne era stata chiusa al traffico dopo il distacco di una slavina avvenuto intorno alle 19 di ieri sera. La massa di neve si è fermata sui paravalanghe. Questa mattina la circolazione è stata ripristinata. redazione