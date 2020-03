Nus, erogazione gratuita dell'acqua per la Giornata Mondiale del 22 marzo



La casa dell'acqua utilizzabile gratuitamente per tre giorni NUS. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, il 22 marzo, il Comune di Nus ha deciso di rendere gratuite le erogazioni dalla casa dell'acqua per tutti i cittadini nei giorni dal 20 al 22 marzo prossimi. "Il ciclo dell'acqua è importantissimo per la salvaguardia ambientale - ricorda l'amministrazione comunale - e la Giornata Mondiale dell'Acqua è un'occasione per riflettere, discutere, studiare e approfondire. Ognuno di noi può fare la sua parte: riducendo i consumi, eliminando gli sprechi, ottimizzando il riciclo e diffondendo le buone pratiche di utilizzo dell'oro blu".



redazione