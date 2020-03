Albergatori Courmayeur: chiudere Traforo Monte Bianco ai turisti



Al tunnel al momento non ci sono controlli sanitari sul Covid-19 COURMAYEUR. Gli albergatori di Courmayeur chiedono di chiudere al traffico di tipo turistico di percorrere il tunnel del Monte Bianco come misura di prevenzione contro il diffondersi del Coronavirus. "Non essendoci limitazioni si permette un transito proveniente dagli altri stati europei senza un controllo, rendendo così vano ogni sforzo per limitare la propagazione del Covid 19", sottolineano in una nota gli albergatori. Al momento nel traforo non sono previsti controlli specifici di tipo sanitario per le persone che si spostano tra l'Italia e la Francia. redazione