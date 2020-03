Covid-19, attivi i controlli sulla strada regionale per Cogne



Il consiglio comunale rinviato a data da destinarsi COGNE. Sulla strada regionale n. 47 per la val di Cogne sono attivi da ieri dei controlli per verificare il rispetto dei decreti che impongono di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti a causa dell'emergenza Covid-19. «Ringrazio a nome mio e dell'Amministrazione comunale intera gli agenti della Polizia locale, l'Arma dei Carabinieri e tutti gli altri corpi di polizia e di vigilanza che presidiano la viabilità in entrata e in uscita dal Comune», dice il sindaco Franco Allera unendosi ai tanti inviti alla popolazione a rispettare le regole. «Solo così riusciremo a chiudere velocemente questa brutta pagina di storia che ha investito la nostra quotidianità», aggiunge. Intanto il consiglio comunale, convocato ieri, è stato rimandato a data da destinarsi. redazione