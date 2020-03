Coronavirus, rinviate le elezioni comunali di maggio



Il presidente della Regione Testolin ha firmato il decreto che posticipa il voto AOSTA. Le elezioni amministrative previste in primavera sono rinviate. Il decreto è stato firmato dal presidente della Regione, Renzo Testolin. Il voto per le comunali in Valle d'Aosta era previsto il 17 maggio. La nuova data ancora non è fissata: tutto dipenderà da come si evolverà l'emergenza Coronavirus. Anche le elezioni regionali, previste ad aprile, sono state rinviate. La data indicata è quella del 10 maggio ma sin da subito era stato precisato che non sarebbe stata comunque la data definitiva. redazione