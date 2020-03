Coronavirus, i sindaci: martedì bandiere a mezz'asta



L'iniziativa, partita da Bergamo, è rilanciata in Valle d'Aosta dal Celva AOSTA. Martedì 31 marzo alle ore 12 bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio per esprimere vicinanza alle migliaia di famiglie toccate dall'emergenza Coronavirus e per manifestare solidarietà agli operatori sanitari: l'iniziativa arriva dall'Anci, Associazione nazionale dei Comuni italiani, ed è rilanciata in Valle d'Aosta dal Celva. In occasione dell'evento i sindaci sono tutti invitati a indossare la fascia tricolore e ad osservare un minuto di silenzio davanti al proprio municipio seguendo l'idea partita dal presidente della provincia di Bergamo, il territorio più duramente colpito dalla pandemia in Italia. C.R.