Buoni spesa, alla Valle d'Aosta 675mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà



L'ordinanza della protezione civile stanzia 400 milioni per tutta Italia nell'ambito dell'emergenza Coronavirus AOSTA. L'ordinanza della Protezione civile annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che stanzia 400 milioni di euro per buoni spesa che aiutino le famiglie in difficoltà economica in questa fase di emergenza Coronavirus riserva ai Comuni della Valle d'Aosta 675mila euro complessivi. La somma sarà ripartita secondo due indicatori, quella della popolazione del Comune e quello dell'indice di povertà per assicurare un aiuto più consistente alle aree con maggiore concentrazione di redditi bassi. Ad Aosta, vista la sua popolazione, andrà quindi la fetta più grossa pari a circa 180mila euro, a Comuni come a Châtillon e Saint-Vincent circa 24mila euro l'uno, a Quart 21.700 euro e via via diminuendo fino ad arrivare a Chamois e Rhême-Notre-Dame che potranno utilizzare 600 euro. I fondi dovrebbero arrivare entro martedì. Di seguito più nel dettaglio la ripartizione comunale: Allein: 1.118,63 euro

Antey-Saint-André: 3.535,98

Aosta: 180.295,59

Arnad: 7.118,01

Arvier: 4.612,36

Avise: 1.896,05

Ayas: 7.210,13

Aymavilles: 11.242,30

Bard: 625,58

Bionaz: 1.377,25

Brissogne: 5.089,50

Brusson: 4.734,30

Challand-St-Anselme: 4.834,87

Challand-St-Victor: 3.188,24

Chambave: 4.925,15

Chamois: 600,00

Champdepraz: 3.801,22

Champorcher: 2.115,32

Charvensod: 12.882,80

Chatillon: 24.551,54

Cogne: 7.777,33

Courmayeur: 14.515,68

Donnas: 13.425,66

Doues: 2.698,50

Emarèse: 1.375,59

Etroubles: 2.792,40

Fénis: 9.500,40

Fontainemore: 2.515,78

Gaby: 2.428,12

Gignod: 9.208,82

Gressan: 17.908,68

Gressoney-La-Trinité: 1.595,77

Gressoney-St-Jean: 4.299,57

Hone: 6.070,29

Introd: 3.419,51

Issime: 2.104,72

Issogne: 7.567,76

Jovençan: 3.854,24

La Magdeleine: 613,62

La Salle: 10.687,95

La Thuile: 4.251,85

Lillianes: 2.872,14

Montjovet: 9.309,55

Morgex: 11.196,90

Nus: 16.066,35

Ollomont: 858,85

Oyace: 1.301,92

Perloz: 3.051,12

Pollein: 8.159,11

Pontboset: 1.126,24

Pontey: 4.457,02

Pont-St-Martin: 19.650,56

Pré-St-Didier: 5.381,09

Quart: 21.699,30

Rhemes-Notre-Dame: 600,00

Rhemes-Saint-Georges: 911,87

Roisan: 5.343,98

Saint-Christophe: 18.550,17

Saint-Denis: 2.149,04

Saint-Marcel: 7.349,60

Saint-Nicolas: 1.894,58

Saint-Oyen: 1.028,50

Saint-Pierre: 16.970,31

Saint-Rhémy-en-Bosses: 1.685,90

Saint-Vincent: 24.291,77

Sarre: 25.701,98

Torgnon: 3.016,59

Valgrisenche: 1.007,30

Valpelline: 3.170,34

Valsavarenche: 895,96

Valtournenche: 12.145,88

Verrayes: 7.635,65

Verrès: 15.003,64

Villeneuve: 7.168,23 redazione