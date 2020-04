Coronavirus, a Saint-Christophe guariti nonna di 102 anni e nipote di 2



L'Usl Valle d'Aosta ha confermato la guarigione dal virus Covid-19

AOSTA. Una donna di 102 anni e il suo nipotino di 2 sono stati ufficialmente dichiarati guariti oggi. Pierina Quagliatti, originaria di Bergamo e residente a Saint-Christophe, e suo nipote Leonardo hanno superato la malattia come confermato in mattinata dall'Azienda Usl che ha certificato la guarigione di entrambi. Numerosi altri componenti della loro famiglia sono rimasti contagiati dal Covid-19 e stanno affrontando l'isolamento a casa. «Quella di Pierina - racconta all'Ansa il sindaco di Saint-Christophe, Paolo Cheney - è una famiglia 'storica' del paese, molto radicata nel territorio. Erano tutti isolati, siamo contenti che adesso sia arrivata la guarigione. In paese aumentano i casi positivi, soprattutto legati a professioni sanitarie come infermieri e oss, ma se si osservano le norme sono sicuro che la situazione si stabilizzerà». redazione