Avviso pubblico per il nuovo direttore generale del Centro Servizi Courmayeur





Il sindaco Miserocchi: figura importante per far decollare il CSC

COURMAYEUR. Il Centro Servizi Courmayeur, società in house del Comune di Courmayeur, ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per individuare il nuovo direttore generale.

«Come annunciato nel corso del Consiglio comunale del 6 aprile - dice il sindaco Stefano Miserocchi - il CSC ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso per la ricerca di questa importante figura per far decollare il CSC. Le strutture in gestione della società in house hanno delle grandi potenzialità e si sta lavorando per far crescere le attività interne, creando indotto sul Comune».

«Tale figura, che affiancherà il CdA e svilupperà ulteriormente quanto impostato fino ad ora, si inserirà in un momento del tutto particolare per la nostra località e per il sistema turistico in generale, che come ben sappiamo, è motore trainante dell’economia di Courmayeur», evidenzia ancora il primo cittadino della località valdostana.

redazione