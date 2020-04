Valle d'Aosta, riaprono quattro uffici postali del territorio



Nelle filiali sono state introdotte delle misure di sicurezza per l'emergenza Covid19 AOSTA. Poste Italiane annuncia la riapertura di quattro uffici postali a partire dalla prossima settimana. Sono le sedi di Breuil Cervinia a Valtournenche, di Champoluc ad Ayas, di località Autoporto a Pollein e di Aosta 2 (in via Montagnayes). Le quattro filiali avevano subito una rimodulazione degli orari a causa dell'emergenza epidemiologica Covid19 e la riapertura è stata possibile - spiega Poste Italiane - grazie all'adozione di alcune misure di sicurezza come l'installazione di pannelli in plexiglass ed il posizionamento di strisce che aiutano a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro e dopo accurate procedure di sanificazione dei locali. L'accesso all'ufficio postale dovrebbe essere comunque sempre limitato alle operazioni essenziali e indifferibili munendosi di strumenti di protezione come guanti e mascherine. E.G.