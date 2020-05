Coronavirus, la raccolta fondi del Celva raggiunge i 70 mila Euro



L'iniziativa degli enti locali della Valle d'Aosta continua AOSTA. Sfiora i 70 mila Euro la raccolta fondi collegata all'iniziativa di solidarietà per l'emergenza Coronavirus attivata dal mese di aprile dal Celva, il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta. lI conto corrente degli enti locali è aperto ai contributi di tutti coloro che vogliono sostenere i sindaci in questo impegno. Ad oggi le donazioni raggiungono la somma di 69.851,35 Euro. La raccolta continua. E' possibile contribuire con bonifico sul conto corrente IBAN IT26V0569601200000005406X83 - BIC POSOIT22XXX, intestato a: Celva per emergenza Coronavirus. M.C.