Fase 2, l'Unité Mont Emilius riapre aree verdi e parchi giorno per bambini



Operatori comunali vigileranno sul rispetto delle disposizioni per il coronavirus QUART. L'Unité des Communes del Mont Emilius annuncia la riapertura delle aree verdi e dei parchi gioco per bambini gestiti dall'ente a partire da giovedì prossimo, 21 maggio. "La fruizione di stati spazi deve avvenire nel rispetto dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle ordinanze della Regione autonoma Valle d’Aosta" e degli operatori comunali vigileranno sul rispetto dei divieti di assembramenti e sull'obbligo di mantenere il distanziamento sociale. Il presidente dell'Unité Michel Martinet si rivolge direttamente ai cittadini con un invito "a comportarsi responsabilmente per non obbligarci a tornare a situazioni restrittive". redazione