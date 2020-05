Buoni spesa dagli Alpini per 20 famiglie in difficoltà di Saint-Christophe



Raccolti oltre 2mila euro grazie alle donazioni e agli aiuti donati al Cappello dell'Alpino SAINT-CHRISTOPHE. Una ventina di famiglie di Saint-Christophe che si trovano in momentanea difficoltà riceveranno in questi giorni dei buoni per l'acquisto di generi alimentari. L'iniziativa è del Gruppo Alpini di Saint-Christophe che nell'ultimo periodo, oltre ad essersi attivato direttamente per consegnare a domicilio alimenti e mascherine e per sostenere gli abitanti, ha promosso donazioni e raccolta di offerte con il "Cappello Alpino" riuscendo a mettere insieme più di duemila euro. "Con questa iniziativa si è cercato di dare aiuto alle famiglie in difficoltà e nello stesso tempo dare un po' di guadagno alle attività del territorio", spiega il Gruppo guidato da Albert Joseph Betemps. I buoni acquisti infatti potranno essere spesi in due piccole attività del territorio comunale. "A nome di tutto il Gruppo di Saint-Christophe e mio personale - dice Betemps - ringrazio vivamente tutta la popolazione di Saint-Christophe per la fiducia dimostrataci e come detto in altre occasioni speriamo di rincontrarci il prossimo anno nella splendida area verde del Croux di Senin il prossimo anno a giugno per la nostra annuale festa “Rencountro di S-Alpeun” 2021". Elena Giovinazzo