Etroubles rinuncia alla sua Veillà 2020

La Proloco annulla l'evento e le altre manifestazioni estive a causa dell'emergenza Covid

ETROUBLES. L'edizione 2020 della Veillà d'Etrouble non ci sarà: la Proloco ha annullato l'evento che animava il borgo del paese e, con esso, tutte le altre manifestazioni estive. Una decisione presa con rammarico.

"In questi mesi - spiega la Proloco - abbiamo cercato soluzioni alternative per organizzare in sicurezza gli eventi, in attesa delle disposizioni nazionali. Tuttavia dopo esserci confrontati più e più volte: tenendo conto dell'enorme flusso di persone durante le manifestazioni, tenendo conto delle disposizioni in merito al distanziamento sociale e il divieto di creare assembramento, non è possibile garantire completamente la sicurezza sanitaria".

redazione