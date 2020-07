Incontro formativo sul rischio glaciologico con gli operatori turistici della Val Ferret

L'8 luglio a Courmayeur nell'ambito del progetto Alpine Space - GreenRisk4AlpS

COURMAYEUR. Fondazione Montagna Sicura insieme a Regione e Comune di Courmayeur organizzano un momento di formazione sul rischio glaciologico rivolto agli operatori turistici della Val Ferret.

Lo scopo è "sensibilizzare gli operatori turistici sulle misure di protezione e prevenzione dei rischi di origine glaciale messe in atto" con particolare attenzione ai ghiacciai di Planpincieux e delle Grandes Jorasses. Regione e Fondazione illustreranno gli interventi di monitoraggio in atto e il Comune spiegherà quali sono le azioni di propria competenza. Gli operatori così formati potranno a loro volta fornire informazioni ai turisti sulle misure di prevenzione del rischio e sensibilizzarli sul tema della sicurezza in montagna.

La sessione formativa rientra nel progetto Alpine Space - GreenRisk4AlpS e si svolgerà il prossimo 8 luglio dalle ore 17 nel piazzale di Planpincieux, nel rispetto delle misure preventive per l'emergenza Covid-19.

C.R.