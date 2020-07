Convocati i consigli comunali di Pont-St-Martin, Quart e St-Christophe

Ultime sedute delle assemblee comunali prima delle elezioni di settembre

AOSTA. I Comuni valdostani convocano in questi giorni gli ultimi consigli comunali in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020.

A Pont-Saint-Martin l'assemblea si riunirà il 31 luglio alle ore 21 per discutere sei argomenti tra cui una variante urgente al bilancio di previsione, il programma triennale dei lavori pubblici e l'assestamento generali di bilancio oltre alla modifica del regolamento comunale sul commercio itinerante su aree pubbliche.

Martedì 28 alle ore 19 un ordine del giorno di undici punti attende il consiglio comunale di Saint-Christophe. In discussione l'assestamento di bilancio e la relativa variazione del bilancio di previsione, una variazione non sostanziale del Prgc per la costruzione di un parcheggio in frazione Ciseran e la ratifica della delibera sull'organizzazione dei laboratori animativi estivi.

Sempre il 28 luglio, ma alle 20.30, a Quart l'assemblea comunale discuterà le aliquote Imu e Tari, le variazioni al bilancio ed la cessione gratuita di aree da parte di un privato che in località Teppe intende realizzare un'attività di vendita ed esposizione di mezzi meccanici.



redazione