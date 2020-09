Attiva a Valtournenche la stazione di ricarica per auto elettriche

Le due colonnine erogano energia elettrica prodotta da CVA

VALTOURNENCHE. Da qualche giorno è attiva la stazione di ricarica delle automobili elettriche in località Maën di Valtournenche in grado di sopportare temperature anche molto basse, fino a -30°C. È stata realizzata da CVA insieme a Be Charge Valle d'Aosta nell'ambito del programma di interventi di sviluppo di una mobilità non inquinante e alternativa all'uso dei combustibili fossili.

Le due colonnine di Maën erogano energia prodotta dalla Compagnia Valdostana Acque. La prima colonnina è una Ensto Chago Pro di tipo quick dotata di carica doppia a 22 kW in corrente alternata con prese di tipo Type 2 e la seconda è una Alpitronic Hypercharger 150-1 di tipo fast che consente la carica doppia in corrente continua e corrente alternata, più precisamente fino a 75 kW in corrente continua con connettori CHAdeMO e CCS Combo e contemporaneamente in corrente alternata fino a 22 kW Type 2.

"Il controllo sicuro della stazione di ricarica e la relativa gestione operativa avviene da remoto", spiega CVA. "L’utenza, tramite apposita app di Be Charge, scaricabile sul cellulare, può effettuare il rifornimento dell’energia elettrica per la propria autovettura".

E.G.