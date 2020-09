Mobilità elettrica, nuove colonnine attive ad Aymavilles

Erogano energia prodotta da CVA da fonti rinnovabili

AYMAVILLES. Nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sono attive ad Aymavilles. Sono state installate da CVA e da BeCharge nell'ambito del programma di ampliamento della rete di ricarica della mobilità intelligente.

Nel comune di Aymavilles sono presenti tre colonnine Ensto Chago Pro quick (2 uscite di ricarica da 22 kW in corrente alternata con prese Type 2) e una colonnina Alpitronic Hypercharger 150-1 di tipo “fast” (carica doppia in corrente continua e corrente alternata, più precisamente fino a 75 kW in corrente continua con connettori CHAdeMO e CCS Combo e contemporaneamente in corrente alternata fino a 22 kW Type 2).

L'energia fornita dalle colonnine è prodotta da CVA da fonti rinnovabili.

redazione