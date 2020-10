La Magdeleine, si insedia il nuovo consiglio comunale

All'odg il giuramento del sindaco Duroux e la formazione della giunta

LA MAGDELEINE. Lunedì 5 ottobre il consiglio comunale di La Magdeleine si riunisce per la convalida del risultato elettorale del 20 e 21 settembre. Oltre al sindaco Mauro Duroux ed alla vice sindaco Anna Chiaraviglio, gli eletti sono Corinne Artaz, Erik Fazio, Francesca Alti, Lorenzo Voltolin, Edi Emilio Dujany, Moreno Vittaz, Marco Forti, Fabio Novallet e Rosario Sorrentino - tutti della lista Uniti per La Magdeleine.

All'ordine del giorno della seduta, convocata alle ore 9.30 in seduta pubblica, c'è il giuramento del sindaco e della vice sindaco e la comunicazione sulla formazione della giunta comunale.

Il consiglio comunale dovrà anche effettuare una serie di nomine nel Consiglio distrettuale scolastico, per i giudici popolari, per la convenzione intercomunale di gestione dell'acquedotto, nel Consorzio di miglioramento fondiario e nella Commissione per la gestione della biblioteca.

redazione