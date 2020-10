Courmayeur, due liste per le elezioni dell'8 novembre

Miserocchi cerca il secondo mandato. Lo sfidante è il manager Roberto Rota

COURMAYEUR. È una corsa a due quella per le elezioni comunali di Courmayeur del prossimo 8 novembre. Stefano Miserocchi tenterà di ottenere un secondo mandato sfidato da Roberto Rota, ex amminsitratore unico del Centro Servizio Courmayeur.

Sabato si è chiusa la finestra per depositare le liste. Stefano Miserocchi guida "Esprit Courmayeur", la stessa di tre anni fa, proponendo al posto di vice sindaco Sara Penco, già assessore alla cultura. "SìAmo Courmayeur" è la lista di Rota. Quest'ultimo è affiancato da Federico Perrin, candidato vice.

Non sarà della partita Courmayeur La Nuova Via dell'ex sindaco Fabrizia Derriard. "Non sarebbero mancate le persone e le competenze per affrontare la sfida. Né l'impegno e l'entusiasmo. Sarebbe mancato, invece, un adeguato clima di serenità", dice Courmayeur La Nuova Via motivando la mancata presentazione della lista.

redazione