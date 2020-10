Charvensod, chiude la strada regionale per Pila

La sr 18 coinvolta da un 'possibile fenomeno di scivolamento'

CHARVENSOD. La strada regionale n° 18 per Pila sarà chiusa al traffico oggi dalle ore 13 a partire dall'abitato di Reverier Dessus, al chilometro 7,9, nel comune di Charvensod.

In una nota è spiegato che la chiusura è stata decisa "per possibile fenomeno di scivolamento" e rimarrà in vigore fino ad una successiva ordinanza di revoca.

redazione