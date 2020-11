Morto l'ex sindaco di Introd Osvaldo Naudin

Il presidente del Cpel: 'Per noi sarà sempre il sindaco dei Papi'

INTROD. È morto nella serata di ieri l'ex sindaco di Introd Osvaldo Naudin. Era ricoverato all'ospedale di Aosta da alcuni giorni.

"Ci lascia uno dei nostri decani, una figura di grande spessore umano e professionale. La sua è davvero una perdita per tutta la Valle d'Aosta, non solo per il suo Comune", dice il presidente del consiglio permanente degli enti locali Franco Manes esprimendo cordoglio anche a nome dei sindaci valdostani.

"Osvaldo Naudin sarà sempre per noi il Sindaco dei Papi . dice Manes -: sotto la sua guida la comunità di Introd e il villaggio di Les Combes vennero scelti per i soggiorni estivi da Papa Giovanni Paolo II, un appuntamento che ci ha onorato per tanti anni e che è stato rinnovato, durante il suo pontificato, anche da Papa Benedetto XVI".

redazione